Майже 4,3 млн людей шукали тимчасового захисту в ЄС через війну в Україні

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Reuters / «Бабель»

Станом на 31 січня 2023 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали 4,27 млн громадян, які рятувалися від війни в Україні. Про це свідчать дані Євростату.

Основними країнами ЄС, що прийняли біженців, були Німеччина (1,27 млн людей, 29,5% від загальної кількості в ЄС), Польща (951 560, 22,1%) і Чехія (381 190, 8,9%).

Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання числа біженців спостерігалося в Німеччині (+18 905, +1,5%), Чехії (+8155, +2,2%) та Іспанії (+2830, + 1,5%).

Водночас кількість шукачів притулку зменшилася в пʼяти країнах ЄС: Італії (-18 125 осіб, -11,2%), Польщі (-3 235, -0,3%), Естонії (-225, -0,6%), Франції (-205, -0,3%) та Люксембурзі (-10, -0,2%).

Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці січня 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі (25,9). Відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу людей.

Громадяни України становлять понад 98% отримувачів тимчасового захисту. З них дорослі жінки — майже половина (46,1%), діти – майже третина (33,2%), дорослі чоловіки — трохи більше ніж пʼята частини (20,7%) від загальної кількості.