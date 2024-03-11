Росія створила методички для «перевиховання» депортованих українських дітей. Вчителі вважають їх «потенційними терористами»

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Російська влада створює систему «перевиховання» та цифрового контролю за депортованими з України дітьми — їм говорять, що вони вже ніколи не повернуться додому.

Про це йдеться в розслідуванні видання «Медуза», яке вивчило документи російського Міністерства освіти та анонімно поговорило з чиновниками відомства.

Саме масове вивезення дітей з України стало підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт путіна та уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової.

У документах Міносвіти, йдеться, що перед російськими вчителями стоїть завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління» окупованих територій України, зокрема їхнього виховання на основі російських «духовно-моральних цінностей» та позбавлення «деструктивної ідеології». Про цю «ідеологію», зокрема, йдеться в методичці під назвою «Профілактика конфліктів, проявів екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі» і в словнику, що додається до неї, де наведено слова та висловлювання, які можуть використовувати українські діти і які російська влада вважає проявом націоналістичної ідеології, у тому числі привітання «Слава Україні» та негативні оцінки росії та росіян.

В іншому посібнику під назвою «Супровід підлітків, які прибули із зон ведення бойових дій» вказано, що такі діти можуть виявляти «протест», «примхливість», «недовіру до дорослих» і взагалі не дивитися на події «очима нейтрального спостерігача». У методичці говориться: якщо батьки дитини загинули чи зникли безвісти, то педагог має прямо розповісти дитині про їхню смерть і дати «пережити емоцію». Причину переселення дітей із України слід пояснювати «ускладненням геополітичної обстановки».

За час навчання у школі у дитини має сформуватися «російська ідентичність». Кілька вчителів, з якими поговорила «Медуза», зазначають, що на практиці ці методички використовують далеко не завжди, а українських дітей вважають «потенційними терористами». «Ми ж не дебіли — і розуміємо, що росія не приходила до України «з миром і добром». І що діти, яких звідти вивезли у вороже середовище, можуть почати протидіяти», — сказав співрозмовник.

«Медуза» також вивчила звіти Міносвіти «з виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» за три квартали 2023 року і, як стверджує, виявила свідчення всиновлення дітей із окупованих українських територій, – за документами, йдеться про щонайменше десятки дітей. Львова-Бєлова раніше заявляла, що росіяни не можуть усиновити дитину з цих територій, лише взяти її під опіку.

За даними України, за час війни в росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей.