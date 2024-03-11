Телескоп «Джеймс Вебб» показав одразу два фото області зореутворення

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NASA

Космічний телескоп James Webb показав одразу два зображення області зореутворення NGC 604, розташованої в галактиці Трикутник (М33), на відстані 2,73 мільйона світлових років від Землі.

Про це пише NASA.

Серед пилових газових оболонок NGC 604 розташовані понад 200 найгарячіших і наймасивніших типів зірок на ранніх стадіях свого життя. Ці зірки можуть бути більш ніж у 100 разів масивнішими за наше Сонце.

Знайти таку концентрацію нових масивних зірок — це рідкість. Наприклад, у нашому Чумацькому Шляху немає такої області зореутворення.

На першому зображенні від NIRCam у ближньому інфрачервоному діапазоні видно вусики та згустки випромінювання, які виглядають яскраво-червоними. Порожнисті області зʼявилися через зоряні вітри від найяскравіших і найгарячіших молодих зірок, а ультрафіолетове випромінювання іонізує навколишній газ, схожий на біло-блакитне примарне світіння.

NASA

Знімок телескопа в середньому інфрачервоному діапазоні хвиль за допомогою MIRI ілюструє новий погляд на різноманітну та динамічну діяльність цієї області зореутворення. З такого «погляду» у NGC 604 помітно менше зірок. Це легко пояснити — гарячі зірки випромінюють набагато менше світла в середньому інфрачервоному діапазоні хвиль, тоді як більші хмари холоднішого газу та пилу світяться. Зірки, які видно на зображенні MIRI, є червоними надгігантами — холодними, але дуже великими зірками, діаметр яких у сотні разів перевищує діаметр нашого Сонця.

Вік області зореутворення NGC 604 оцінюється приблизно в 3,5 мільйона років.