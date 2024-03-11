Росія виробляє втроє більше снарядів, ніж США та Європа можуть надіслати Україні

Новини

US Army

Росія, імовірно, виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських боєприпасів або близько 3 мільйонів на рік. Це втричі більше, ніж США і ЄС можуть надіслати Україні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на оцінки розвідок країн НАТО й джерела.

Водночас США та Європа сукупно здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки в Україну, повідомив телеканалу високопоставлений представник європейської розвідки.

За його словами, американські військові поставили за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що все одно менше ніж половина щомісячного виробництва росії. Але навіть ця цифра зараз недосяжна через проблеми з фінансуванням у Конгресі.

Нині росіяни випускають на полі бою 10 тисяч снарядів, а Україна тільки дві тисячі.

Представник НАТО повідомив, що російські заводи з виробництва снарядів працюють у цілодобовому режимі. У російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн людей у порівнянні з 2—2,5 млн до початку повномасштабної війни.

Крім того, росія імпортує боєприпаси, зокрема з Ірану. який торік надав Москві 300 тисяч артилерійських снарядів, а Північна Корея — щонайменше 6 700 контейнерів з мільйонами снарядів.

Західна розвідка каже, що «росія вклала в гру все, що має». «Їхня військова машина працює на повну потужність», — наголосив розвідник.

Однак навіть цих потужностей росії поки не вистачає, щоб задовольнити свої потреби. Союзники також не очікують, що рф досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі.