NYT: США готували «неядерну» відповідь на випадок, якби росія застосувала ядерну зброю

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Win McNamee / Photo by Win McNamee / Getty Images

Після того як офіційні особи росії почали погрожувати застосуванням ядерної зброї, США створили спеціальні робочі групи, які мали розробити план «неядерних» дій у відповідь. Ідеться про події, що розгорталися протягом кількох тижнів у жовтні 2022 року.

Про це пише The New York Times з посиланням на анонімних американських посадовців.

Перехоплення показали, що з початку війни в Україні в російських збройних силах часто обговорювали можливість використання ядерного арсеналу. Деякі з них були простою «балаканиною», сказав один співрозмовник видання. Але в інших розмовах були залучені підрозділи, які мали відповідати за переміщення або розміщення зброї. У найтривожнішому з перехоплень один із найвищих російських воєначальників відкрито обговорював логістику вибуху зброї на полі бою.

Спершу американському президентові Джо Байдену розповідали на брифінгах, що не було жодних доказів переміщення зброї. Але невдовзі ЦРУ попередило, що за умови незвичайного сценарію, в якому українські війська знищать російські оборонні лінії і спробують повернути Крим, ймовірність застосування ядерної зброї може зрости до 50% або навіть вище.

Занепокоєння Білого дому було таким глибоким, що були створені спецгрупи, щоб розробити заходи у відповідь. Представники адміністрації президента США заявили, що крок у відповідь має бути «неядерним» — можливо, атака на підрозділи, які запустили ядерну зброю.

Щоб запобігти використанню ядерної зброї, держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував своєму російському колезі, а також міністру оборони Ллойду Остіну і раднику з національної безпеки Джейку Саллівану. Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався із запланованим візитом до Пекіну, він був готовий поінформувати президента Китаю Сі Цзіньпіна про розвіддані та закликати його зробити як публічні, так і приватні заяви в бік росії, попередивши, що в українській війні немає місця для використання ядерної зброї.

Тим часом Байден направив путіну повідомлення про те, що їм необхідно терміново організувати зустріч своїх представників. Для цього російський диктатор обрав Сергія Наришкіна, голову служби зовнішньої розвідки, а Байден — Вільяма Бернса, директора ЦРУ і колишнього посла США в росії. Зустріч відбулася в листопаді 2022 року.

«Я чітко дав зрозуміти, що для росії це матиме явні наслідки. Наришкін клявся, що він зрозумів і що путін не збирався застосовувати ядерну зброю», — сказав Бернс про розмову. Наскільки конкретно голова ЦРУ висловився щодо природи американської відповіді, чиновники не уточнили.

Представники Державного департаменту навіть вирушили до Польщі, щоб упевнитись, що медтовари й радіаційне обладнання терміново перетнуло кордон. Водночас Міністерство енергетики надіслало обладнання для збору потенційного сміття, щоб потім його могли проаналізувати американські вчені для визначення характеристик зброї та походження ядерного матеріалу.