Sunday Times: Борис Джонсон таємно зустрічався з Мадуро, щоб відмовити його від підтримки путіна

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У лютому колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно зустрічався з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб переконати його не надавати військової підтримки росії. Йдеться, зокрема, про можливість передачі венесуельської зброї та військової техніки.

Про це пише The Sunday Times з посилання на джерела.

За даними видання, Джонсон прибув до столиці Венесуели в приватному літаку, яким вилетів на відпочинок до Домініканської Республіки разом із сімʼєю. У Каракасі британський експрем’єр пробув менш як добу.

Лондон не визнає легітимності Ніколаса Мадуро як президента, проте Борис Джонсон під час свого прем’єрства послідовно виступав за нормалізацією відносин з Венесуелою. Речник Джонсона каже, що візит відбувся «за активної підтримки МЗС, Співдружності та розвитку (FCDO) і з відома міністра закордонних справ».

Президент Венесуели Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн і є обʼєктом санкцій з боку США. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів, а також у намаганні занурити країну в бідність, попри її нафтове багатство. Окрім цього, він неодноразово заявляв про свою підтримку росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.