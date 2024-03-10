В Індонезії обидва пілоти літака заснули під час рейсу — ніхто з пасажирів не постраждав

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В Індонезії двоє пілотів на пів години заснули під час нічного рейсу з Південно-Східного Сулавесі до столиці Індонезії Джакарти. Інцидент стався ще 25 січня.

Про це йдеться у звіті Національного комітету з безпеки Індонезії.

Літак виконував крейсерський політ на висоті 36 тисяч футів (майже 11 км).

Згідно зі звітом капітан попросив дозволу у свого другого пілота трохи відпочити. Другий пілот дозволив і перебрав на себе командування літаком, але випадково також заснув.

За 12 хвилин після останнього спілкування з другим пілотом центр управління в Джакарті спробував звʼязатися з бортом, щоб уточнити, скільки їм ще потрібно летіти поточним курсом. Однак відповіді не було.

Лише за 28 хвилин після останнього повідомлення пілот прокинувся і зрозумів, що його колега спить, а літак летить за хибною траєкторією. Він розбудив колегу й скоригував траєкторію польоту. Після інциденту літак успішно приземлився, ніхто зі 153 пасажирів не постраждав.

Під час розслідування обох пілотів тимчасово усунули від польотів. Потім зʼясувалося, що другий пілот не виспався вночі перед польотом, оскільки доглядав тоді своїх одномісячних близнюків.