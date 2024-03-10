Титул «Міс Світу» здобула модель із Чехії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Чеська модель Кристина Пишкова здобула титул «Міс Світу». Вона стала 71-ю переможницею конкурсу.
Про це йдеться на сайті Miss World.
Цього року конкурс відбувався в Мумбаї, Індія. Там Кристина Пишкова обійшла 111 своїх конкуренток з усього світу.
Кристині Пишковій 24 роки, вона вивчає право й бізнес-адміністрування, працює моделлю та заснувала Krystyna Pyszko Foundation. Також дівчина відкрила англомовну школу для малозабезпечених дітей у Танзанії, де вона також працювала волонтером. Переможниця конкурсу любить грати на флейті та скрипці та обожнює музику й мистецтво, адже провела девʼять років у Академії мистецтв.
Україну на конкурсі представляла 19-річна Софія Шамія, яка потрапила до чвертьфіналісток 71-го конкурсу «Міс Світу».
- «Міс Світу» — це один із найпрестижніших конкурсів краси у світі. Його започаткував англієць Ерик Морлі у 1951 році. Національні представництва «Міс Світу» існують у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні. Серед конкурсів — конкурс талантів, спортивний конкурс, найкраща топмодель і т. ін.