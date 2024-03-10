Титул «Міс Світу» здобула модель із Чехії

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Чеська модель Кристина Пишкова здобула титул «Міс Світу». Вона стала 71-ю переможницею конкурсу.

Про це йдеться на сайті Miss World.

Цього року конкурс відбувався в Мумбаї, Індія. Там Кристина Пишкова обійшла 111 своїх конкуренток з усього світу.

Miss World

Кристині Пишковій 24 роки, вона вивчає право й бізнес-адміністрування, працює моделлю та заснувала Krystyna Pyszko Foundation. Також дівчина відкрила англомовну школу для малозабезпечених дітей у Танзанії, де вона також працювала волонтером. Переможниця конкурсу любить грати на флейті та скрипці та обожнює музику й мистецтво, адже провела девʼять років у Академії мистецтв.

Miss World

Україну на конкурсі представляла 19-річна Софія Шамія, яка потрапила до чвертьфіналісток 71-го конкурсу «Міс Світу».