Генштаб: Росіяни втратили ще 19 танків і 38 артилерійських систем

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Між українським і російським військами за добу відбулося 73 бойових зіткнення. За цей час окупанти втратили 19 танків, 38 артилерійських машин, 27 бойових броньованих машин, три реактивні системи залпового вогню та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбили атаки ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках.

Протягом минулої доби авіація України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

За добу росіяни також завдали пʼяти ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснили 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ