За ніч Сили ППО знищили 35 ударних дронів

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 10 березня російські окупанти атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 й 39 ударними БпЛА типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 35 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ракетами росіяни били по Харківщині й Донеччині. Безпілотники вони запускали з мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська в росії.

Бойова робота ППО велася у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Більшість дронів знищили мобільні вогневі групи Сил оборони. Також до відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, засоби радіоелектронної боротьби.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Є влучання на Одещині — пошкоджена будівля, на Миколаївщині — пошкоджена лінія електропередачі та на Дніпропетровщині — ракета влучила по підприємству, постраждав 58-річний чоловік.