Ірландці не підтримали на референдумі поправки до Конституції про шлюб і роль жінок у сімʼї

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Населення Ірландії відкинуло поправки до Конституції про шлюб, сімʼю і «домашні обовʼязки» жінок.

Про це повідомляє ВВС.

У країні 9 березня пройшли два референдуми. Перший — щодо пропозиції розширити визначення сімʼї в Конституції з «осередку суспільства, заснованого на шлюбі», до союзу, який має на увазі «тривалі стосунки пар», зокрема одностатевих. На другий референдум виносили ідею заміни формулювання про «хатні обовʼязки жінки» пунктом про турботу, яка надається членами сімʼї одне одному. Також пропонувалося прибрати згадки про «жіночу роль» у сім’ї.

Ключові політичні партії Ірландії та багато громадських рухів підтримали ці поправки. Проте населення на референдумах — ні. Проти змін виступили 67,7%.

Премʼєр-міністр Лео Варадкар заявив, що людей не вдалося переконати, й уряд з повагою приймає результат.