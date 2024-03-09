Х Ілона Маска запустить свій аналог YouTube

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Компанія X Corp. мільярдера Ілона Маска наступного тижня запустить свій клон відеохостингу YouTube.

Журнал Fortuna з посиланням на джерело в компанії пише, що застосунок нового відеохостингу запустять для смарт-телевізорів Amazon і Samsung. Маск прагне мотивувати користувачів дивитися довгі відео на великих екранах. Новий застонуок матиме ідентичний до YouTube TV інтерфейс.

Співрозмовник, відповідальний за розвиток соціальних мереж, розповів, що Маск у майбутньому також планує запустити продукти-конкуренти платформи для трансляцій Twitch і зашифрованого месенджеру Signal.