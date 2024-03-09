Вірменія розглядає подачу заявки на членство в Євросоюзі

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Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші звʼязки із Заходом.

Про це він розповів в інтервʼю турецькому телеканалу TRT World.

«Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі», — сказав Мірзоян, додавши, що у Вірменії сьогодні є проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників.

Раніше спікер парламенту Вірменії Ален Симонян казав, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата. Усе це відбувається на тлі погіршення відносин з росією і погроз з боку останньої.