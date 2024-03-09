Британія пропонує Німеччині «кільцевий обмін» для поставок ракет Taurus Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Кемерон заявив, що британська сторона готова допомогти Німеччині вирішити проблеми, повʼязані з поставками Україні крилатих далекобійних авіаракет Taurus.
Про це повідомляє видання ZEIT.
За словами Кемерона, Британія готова розглядати будь-які пропозиції та варіанти. Наприклад, «кільцевий обмін» — Німеччина передає Британії Taurus, а Лондон поставляє Україні ракети-аналог Storm Shadow, які вже використовує авіація Збройних сил України.
Україна просить у Німеччини Taurus з кінця травня 2023 року. Проти виступає канцлер Олаф Шольц — він каже, що передача цих ракет може втягнути Німеччину в прямий конфлікт із росією. Також він побоюється, що Україна може бити ракетами Taurus по російських територіях.
У лютому 2024 року німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю, що можна вважати закликом передати Taurus. Проте останнє слово за Шольцом.
- Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів і бойовою частиною у 500 кілограмів. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французських SCALP-EG, які вже успішно використовує українська авіація.