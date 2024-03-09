Українські полярники вперше зазнімкували зустріч із фінвалом — другим за величиною китом

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Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники на станції «Академік Вернадський» вперше задокументували зустріч із фінвалом — другим за величиною китом у світі. Він заплив у води неподалік станції.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Довжина фінвала може сягати 26 метрів, а вага — 75 тонн.

Національний антарктичний науковий центр

Довгоочікувана зустріч сталася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів (саме до цієї групи належить острів Галіндез, де розташована станція). Спостереження за китом тривало лічені хвилини, проте полярники встигди сфотографувати велетня, а також відібрати зразки його шкіри та жиру.

Національний антарктичний науковий центр

Дослідження допоможуть зʼясувати стать кита, більше дізнатися про його стан і краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці.

Під час китобійного промислу в минулому столітті фінвалів майже винищили у водах поблизу Антарктиди. Однак останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється — вони повертаються туди, де раніше мешкали.

Національний антарктичний науковий центр

Фінвалів регулярно зустрічають на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка. Полярники сподіваються, що незабаром кити облюбують води біля станції «Академік Вернадський».