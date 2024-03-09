У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp — його звинуватили в богохульстві

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Суд у Пакистані засудив 22-річного студента до смертної кари. Його звинуватили в богохульстві через повідомлення, яке він надіслав у WhatsАpp.

Про це пише ВВС.

Суд постановив, що хлопець поділився «блюзнірськими» фотографіями та відео з наміром «образити релігійні почуття мусульман». У постанові йдеться, що він займався підготовкою фотографій і відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

За цією ж справою до довічного увʼязнення засудили 17-річного хлопця, який поширював ці матеріали. Обидва свою провину заперечують.

У 2022 році скаргу подав відділ боротьби з кіберзлочинністю Федерального агентства розслідувань Пакистану (FIA). Там стверджують, що отримали відео і фотографії з трьох різних номерів. Позивач заявив, що йому надіслали «непристойні матеріали».

Адвокати підсудних кажуть, що справа фальшива. А батько засудженого до смертної кари подаватиме апеляцію на вирок.

Богохульство в Пакистані карається смертю. Деяких людей піддають самосуду ще до того, як їхні справи потрапили до суду. Уперше закони проти богохульства ухвалили британські правителі Індії, а в 1980-х роках їх розширили за військового уряду Пакистану