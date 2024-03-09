За ніч ППО збила 12 з 15 безпілотників. Є влучання в промислове підприємство на Дніпропетровщині
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 9 березня росіяни запустили 15 безпілотників типу Shahed. Українські Сили ППО збили 12 безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Дрони збили в межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі над областю збили пʼять безпілотників. Але було влучання по промисловому підприємству в Криворізькому районі — там виникла пожежа. Минулося без постраждалих.