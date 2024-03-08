Реджеп Ердоган заявив, що цьогорічні вибори в Туреччині будуть останніми в його політичній карʼєрі

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Reuters / «Бабель»

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цьогорічні вибори 31 березня будуть останніми в його політичній карʼєрі.

Про це повідомило державне інформаційне агентство Anadolu, передає Reuters.

«Для мене це фінал. За мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом народного голосування буде передача моєї політичної спадщини братам і сестрам, які прийдуть після мене», — сказав Ердоган.

Реджеп Таїп Ердоган при владі в Туреччині вже понад два десятиліття — з 2003 він був премʼєр-міністром, а у 2014 році став президентом. У травні 2023 року Ердогана переобрали на пʼятирічний термін.