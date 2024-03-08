У Туреччині знайшли найстаріший у світі хліб — йому приблизно 8 600 років

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Під час розкопок у турецькому місті Чатал-Гьоюку археологи знайшли найдавніший у світі хліб, датований 6600 роком до нашої ери.

Про це повідомили вчені Науково-технологічного науково-дослідного і прикладного центру (BİTAM), які проводили дослідження.

Знахідку зробили в зоні «Мекан 66». Там дослідники виявили залишки древньої печі, оточену зернами пшениці, ячменю, гороху та пористою субстанцією, імовірно, їжею.

Учені дослідили цю матерію і встановили, що це хліб, якому приблизно 8 600 років. Буханець не випікався, але пройшов ферментацію.

Керівник археологічних розкопок і доцент BİTAM Алі Умут Тюркджан каже, що термін «археологія» найчастіше асоціюють з давніми будівлями й артефактами. Проте, на думку Тюркджана, сучасна археологія охоплює також дослідження стародавніх звичаїв харчування.

«Тонке глиняне покриття споруди зберегало ці органічні рештки, зокрема деревину і хліб, протягом понад 8 тисяч років. Радіовуглецевий аналіз підтвердив, що наш зразок датується приблизно 6 600 роком до нашої ери», — зазначив він.