Ірландія голосуватиме за вилучення з Конституції застарілих згадок про «жіночу роль» у сімʼї

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Сьогодні ірландська громадськість проголосує за вилучення згадок про «жіночу роль» у сімʼї з Конституції.

Про це повідомляє The New York Times.

Понад вісім десятиліть Конституція Ірландії містить положення, що закріплюють роль жінки в сім’ї, яку прихильники гендерної рівності давно вважали пережитком патріархального минулого.

У Міжнародний жіночий день Ірландії запропонували проголосувати за зміну цього наративу і розширення визначення того, що є сім’єю. Це голосування має стати ще одним кроком у багаторічній трансформації ірландської Конституції в сучаснішому і ліберальнішому напрямку.

Якщо поправки буде ухвалено, вони забезпечать останні оновлення Конституції — документа, який спочатку був написаний відповідно до цінностей Римсько-католицької церкви і ратифікований у 1937 році, коли в суспільстві домінували релігія та соціальний консерватизм.

За що саме голосуватимуть ірландці

Виборцям пропонують розглянути два окремих питання. Перше: чи схвалює громадськість зміни до статті 41 Конституції щодо ширшого поняття сім’ї.

Зараз у Конституції Ірландії йдеться: «Держава визнає сім’ю природною основою та осередком суспільства, а також моральним інститутом, що володіє невід’ємними правами, вищими за будь-які позитивні права».

Там додають: «Держава зобов’язується особливо ретельно охороняти інститут шлюбу, на якому заснована сім’я, і захищати його від нападів».

Тепер ірландцям пропонують визнавати сім’ю, «засновану на шлюбі чи інших тривалих стосунках», як фундаментальну одиницю суспільства. З пункту про відповідальність держави за охорону інституту шлюбу вилучили б слова «на якому заснована сімʼя».

Друге питання стосується статті 41.2 Конституції, де йдеться, що держава «визнає, що своїм життям у сім’ї жінка надає державі підтримку, без якої неможливо досягти загального блага», і що держава «докладатиме зусиль, щоб матері, яким необхідно заробляти гроші, не нехтували своїми домашніми обов’язками».

Якщо більшість виборців проголосують за, згадки про «жіночу роль» у сім’ї заберуть з Конституції. Натомість до Конституції пропонують додати нову статтю, у якій ідеться, що: «Держава визнає, що піклування членами сім’ї один про одного через зв’язки, які існують між ними, надає суспільству підтримку, без якої неможливо досягти загального блага, і держава прагне це підтримувати».

Конституцію Ірландії написали в часи величезного впливу Римо-католицької Церкви у країні, тож наратив, що відображав церковне вчення, потрапив у законодавчий документ. Він визначив роль жінок у суспільстві як дружин і матерів та окреслив їхні домашні обов’язки.

Запропоновані зміни стануть ще одним поштовхом до відходу Ірландії від консервативної держави з укоріненими католицькими цінностями, зокрема щодо жінок. Ця трансформація відбувається вже, і доволі стрімко: на початку 1990-х років у Ірландії розлучення та одностатеві шлюби вважалися незаконними, а аборти майже повністю були заборонені.

У 1995 році Ірландія проголосувала за скасування заборони на розлучення, а референдум у 2019 році ще більше лібералізував закони про розлучення. У 2015 році країна проголосувала за легалізацію одностатевих шлюбів, а в 2018 році за скасування поправки, що забороняла аборти.

Нещодавнє опитування громадської думки показали, що більшість підтримує пропозиції про зміни в Конституції. Усі основні політичні партії країни також закликали виборців схвалити запропоновані зміни. Зокрема, проголосувати схвально закликав і премʼєр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Втім, були й противники ініціативи: зокрема, минулого місяця католицькі єпископи в Ірландії заявили, що вони вважають, що запропонована зміна сімейного положення «призведе до послаблення мотивації для молодих людей одружуватися».

Вони також висловили занепокоєння з приводу вилучення положення про роль жінки в сімʼї в пункті 41.2 Конституції: «Це призведе до скасування будь-яких згадок про материнство в Конституції та залишить без визнання невідʼємний суспільний внесок, який роблять і продовжують робити матері в ірландських сімʼях».