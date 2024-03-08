Руперт Мердок одружується впʼяте. Обраницею 92-річного медіамагната стала колишня теща Абрамовича

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Американський медіамагнат, 92-річний Руперт Мердок впʼяте заручився — цього разу з колишньою тещею російського бізнесмена Романа Абрамовича Оленою Жуковою.

Представники оточення Мердока повідомили газеті New York Times, що весілля із 67-річною Жуковою відбудеться в червні.

Вони почали зустрічатися всього за чотири місяці після того, як Мердок розірвав заручини з 67-річною консервативною радіоведучою Енн Леслі Сміт.

Медіамагнат познайомився з новою обраницею на великому сімейному святі, влаштованому його третьою колишньою дружиною Венді Денг, з якою він прожив у шлюбі 14 років. Весілля відбудеться в Моразі, у його винограднику в каліфорнійському маєтку. Запрошення вже розіслані.

Майбутня дружина Мердока двічі була заміжня. Вона молекулярний біолог і фахівець із діабету. У 1991 році вона разом із дочкою виїхала з росії до США, і до виходу на пенсію працювала в медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі

Мердоку, чиї статки оцінюють у понад $20 млрд, належить безліч впливових друкованих видань і телеканалів консервативної спрямованості по всьому світу. Серед них британський таблоїд Sun і респектабельніша Times, а також американська Wall Street Journal і телеканал Fox News. У вересні минулого року Руперт пішов з посади голови Fox and News Corp — на його місце прийшов син Лаклан Мердок.

Шлюбна історія Мердока

Мердок був одружений чотири рази. Його першою дружиною 1956 року стала колишня стюардеса Патриція Букер. Пара розлучилася 1967-го, через девʼять років після народження їхньої єдиної дитини, доньки Пруденс, якій нині 66 років.

Того ж року він одружився з Анною Ман, журналісткою з Глазго. Шлюб тривав 32 роки, до їхнього розлучення 1999 року. Дружина народила у шлюбі дочку Елізабет (55 років) і синів Лаклана (52 роки) і Джеймса (51 рік).

За 17 днів після розлучення з Анною Мердок одружився з 30-річною Венді Денг. Цей шлюб тривав 14 років, у якому вона народила доньок Грейс (23 роки) і Хлою (21 рік).

Вже у 2016 році в Лондоні в березні 2016 року на дуже скромній церемонії в Спенсер-хаусі з видом на Грін-парк після бурхливого пʼятимісячного роману Мердок уклав четвертий шлюб. Його обраницею стала колишня супермодель і муза Мікка Джагера Джеррі Голл. За шість років шлюбу вони не мали дітей, а після розлучення залишилися друзями.

Менш ніж через рік після розлучення з Джеррі Мердок оголосив про заручини зі Сміт, але згодом він надіслав їй листа, що розриває стосунки.