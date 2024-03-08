В Сумах від ракетного удару росії загинули двоє людей. Ще 26 поранені
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Від російського ракетного удару по місту Суми, який стався 7 березня, загинули двоє людей. Ще 26 цивільних дістали різноманітні поранення. Шестеро людей шпиталізовані.
Про це повідомила Сумська адміністрація.
Обстрілом пошкоджені приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги і водоканал. Також постраждали шість автомобілів екстреної допомоги. Аварійно-рятувальні роботи завершили.
- Про обстріл міста Суми обласна адміністрація повідомила ввечері 7 березня. Тоді були дані про одну травмовану людину і пошкодження лікарень, школи та водоканалу. У той же день у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що є загиблі, але кількість жертв не назвав.