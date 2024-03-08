Російський бойовик заочно отримав 12 років увʼязнення у справі про тортури активістів «Автомайдану» в Криму

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Російський бойовик з позивним «Бес» заочно отримав 12 років позбавлення волі. Він причетний до катування українців у Криму і брав активну участь в окупації півострова. Пізніше став одним із ватажків невизнаної «ЛДНР».

Про це повідомила прокуратура АР Крим і Севастополя.

Хоч прокуратура не називає імені засудженого, з релізу зрозуміло, що йдеться про бойовика Ігора Безлера. У березні 2014 року в Сімферополі під його керівництвом викрали активістів, учасників «Автомайдану», та ув’язнили їх у військкоматі.

Потерпілих утримували в непристосованих приміщеннях із зав’язаними очима, без належного харчування та зв’язку з близькими. Деяким з них засуджений особисто погрожував і застосовував до них насильство. Активістів утримували через українську позицію та спротив російській окупації Криму.

Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, а також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України й засуджено до 12 років позбавлення волі.

Хто такий Ігор Безлер

Ігор Безлер («Бес») — один із ватажків невизнаної «ДНР». В Україні Безлер перебуває в розшуку. Його підозрюють в умисному вбивстві низки українських активістів.

За даними СБУ, Безлер у 2014 році брав участь у силових акціях із захоплення військових частин і органів влади у Криму. У квітні 2014 року Безлер за завданням російської військової розвідки у складі диверсійної групи брав участь у захопленні будівлі управління СБУ в Донецькій області, згодом — у захопленні райвідділу МВС в Горлівці на Донеччині.

У червні 2019 року команда журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала імена 12 бойовиків, які можуть бути причетні до збиття літака рейсу MH17. Серед них назвали і Безлера.