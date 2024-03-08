У «Дії» запустили послугу, що спрощує подання декларацій для чиновників

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Міністерство оборони України

У застосунку «Дія» запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він пояснює, що під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї. Раніше родичам потрібно було шукати й збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер це можна зробити в кілька кліків у «Дії».

«Декларант з порталу НАЗК кине члену сімʼї в «Дію» запит. Після підтвердження НАЗК збере інформацію про активи й доходи члена родини з реєстрів і одразу передасть декларанту в тій формі, як потрібно вказувати в декларації», — повідомив міністр.

Також Федоров зазначив, що це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК.

«Електронне декларування — це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним і автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації – основа антикорупційної роботи влади», — зауважив міністр.