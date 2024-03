Роман японського письменника Харукі Муракамі вперше за шість років видадуть англійською

Новини

Getty Images

Роман японського письменника Харукі Муракамі The City and Its Uncertain Walls («Місто та його непевні стіни») видадуть англійською вперше за шість років. Переклад вийде наприкінці листопада 2024 року.

Про це пише The Bookseller.

Письменник почав писати новий роман на початку березня 2020 року, коли весь світ охопила пандемія COVID-19, і працював над ним майже три роки. Японською роман вийшов у квітні 2023 року і став найбільш продаваною книгою в Японії у першому кварталі 2023 року.

Обкладинка оригінального роману «Місто та його непевні стіни» Харукі Муракамі.

Роман має таку ж назву, як і опубліковане в журналі Bungakukai у вересні 1980 року оповідання. На ньому ж базується й перша частина нового роману автора, а загалом книга складається з трьох частин.

За сюжетом головний герой роману шукає дівчину, з якою був знайомий ще підлітком, і переміщується між реальним світом і вигаданим містом з високими стінами. Попередня книга Муракамі «Убивство командора» вийшла у 2017 році. Українського перекладу наразі немає.