Данія виділить $7,3 млн на встановлення памʼятників жінкам — це має вирівняти гендерний дисбаланс

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У Дані з 321 памʼятника лише 31 присвячений жінкам, а решта — чоловікам і міфічним істотам. У Копенгагені, столиці Данії, жіночих статуй нарахували менше, ніж скульптур міфічних тварин. Лише пʼять зі 101 памʼятника в Копенгагені зображують жінок, водночас 26 — тварин, а — 70 чоловіків, пише The Guardian.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт пообіцяв витратити до $7,3 млн, щоб виправити дисбаланс і створити комітет, що запропонує, кому з жінок варто спорудити пам’ятні статуї.

«Цифри майже говорять самі за себе: лише 31 із 321 статуї в містах є жіночими, а в Копенгагені статуй міфічних тварин більше, ніж статуй жінок. Це повне божевілля. Чи справді це дзеркальне відображення, в якому виросте наступне покоління? Особливо якщо врахувати, скільки важливих досягнень у суспільстві належить жінкам. Нам усім потрібні зразки для наслідування, на які ми можемо рівнятися і які дають нам зрозуміти наше спільне минуле. Як міністр я хотів би своїм голосом вшанувати багатьох жінок в історії Данії та віддати їм належне. Ось чому я хочу створити комітет, щоб визначити, яким саме жінкам ми повинні віддячити памʼятниками», — сказав міністр.

Енгель-Шмідт, у якого є тримісячна донька, зауважив, що перед народженням дитини він помітив, гуляючи по Копенгагену, що більшість скульптур зображали чоловіків, коней і міфічних тваринам. Його непокоїть те, що майбутні покоління вважатимуть, що Данію створили лише чоловіки.