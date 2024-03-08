Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 880 військових. На фронті було 86 зіткнень

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 7 березня і поточну ситуацію на фронті.

Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень.

У напрямку Купʼянська відбили дві російські атаки в районі Синьківки.

На Лиманському напрямку відбили 13 атак росіян біля Білогорівки на Луганщині і Тернів, Спірного й Роздолівки на Донеччині. Біля Бахмуту — 6 атак в районі Андріївки та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку відбили 23 атаки ворога біля Бердичів, Тоненького, Орлівки, Первомайського й Невельського.

На Новопавлівському напрямку — 27 штурмів. Росіяни намагаються прорвати оборону в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбили 2 атаки росіян біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонщині Сили оборони тримають позиції. Протягом доби там було 3 невдалих штурми росіян.

Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Ракетники вразили один район зосередження загарбників, два засоби ППО і станцію радіоелектронної боротьби, а ще склад пально-мастильних матеріалів.

За даними Генштабу, за 7 березня окупанти орієнтовно втратили 880 військових (вбиті / поранені), 11 танків, 19 бронемашин, 25 артилерійських систем і дві РСЗВ, три системи ППО, 35 безпілотників, 66 одиниць автотехніки і девʼять одиниць спецтехніки.