За ніч Сили ППО знищили 33 з 37 дронів Shahed. Також росіяни запустили три ракети

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У ніч проти 8 березня українські Сили ППО збили 33 з 37 безпілотників Shahed у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також росіяни запустили одну зенітну керовану ракету С-300 і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пише, що серед ночі росіяни вдарили по Чугуєву на Харківщині. Через це постраждали пʼять людей, серед них — трирічна дитина.