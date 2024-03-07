Велика Британія надає Україні £325 мільйонів на понад 10 тисяч дронів

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Велика Британія виділяє £325 мільйонів (понад $416,2 мільйона) на передові безпілотники для України.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає сайт британського уряду.

Ці кошти підуть на понад 10 тисяч безпілотників для Збройних сил України, більшість з яких — це FPV-дрони, ще тисяча — ударні, які розробили у Британії, а також розвідувальні та морські дрони.

«Я нарощую наше зобовʼязання озброювати Україну передовими безпілотниками, які надходять безпосередньо з провідної оборонної промисловості Британії — просто з виробництва на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Британії в цих зусиллях», — сказав Шаппс.

Очільник британського Міноборони також зазначив, що ЗСУ використовують надану Британією зброю з «безпрецедентним ефектом», зокрема йшлося про атаки на Чорноморський флот рф.