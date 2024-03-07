NASA показало «Дошку для серфінгу» в сузірʼї Великої Ведмедиці

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Американське космічне агентство NASA показало галактику​ Messier 108, яку ще називають «Дошкою для серфінгу», оскільки вона повернута до Землі ребром і в телескоп не видно характерної опуклості чи яскраво вираженого ядра.

Внизу ліворуч вигляд Messier 108 із земних телескопів Pan-STARRS, праворуч — частина галактики, яку бачить космічний телескоп Hubble. NASA, ESA, H. Bond (The Pennsylvania State University), Pan-STARRS / Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Messier 108 (M108) — одна з найбільших і найяскравіших галактик у сузір’ї Великої Ведмедиці, що розташована приблизно за 46 мільйонів світлових років від Землі. В її центрі — надмасивна чорна діра, яка в 24 рази перевищує масу нашого Сонця.

M108 відкрив астроном Пʼєр Мешен 16 лютого 1781 року, через три дні після того, як він відкрив туманність Сову, або M97, у сузірʼї Великої Ведмедиці.

У нотатках астронома Шарля Мессьє йдеться, що він теж спостерігав M108 у 1781 році, але так і не визначив точного положення галактики та не додав її офіційно до свого каталогу. Лише в 1953 році американський астроном Оуен Джинджеріч нарешті вніс M108 у каталог Мессьє.

Хоча M108 і не має яскраво вираженого спірального візерунку, її класифікують як спіральну галактику з нещільними спіральними рукавами.

Під час спостереження в галактиці помітили молоді зоряні скупчення, M108 також містить надбульбашки — заповнені розрідженим газом порожнини, появу яких спричинили спалахи зореутворення та вибухи наднових.