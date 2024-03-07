Норвегія доєдналася до Коаліції ППО для України

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Норвегія доєдналась до Коаліції ППО для України, повідомила пресслужба норвезького уряду.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що для Осло «цілком природньо» бути частиною такої Коаліції з протиповітряної оборони, адже норвезькі системи ППО NASAMS успішно захищають українське небо.

«Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів України. Необхідно захистити військові відомства, міста та критично важливу інфраструктуру», — сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Крім коаліції ППО, Норвегія вже бере участь у двох інших ініціативах для підвищення обороноздатності України. Мова йде про Морську коаліцію, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, і Коаліцію F-16, у межах якої Норвегія передає Україні свої винищувачі F-16 та навчає українських пілотів та інженерів.