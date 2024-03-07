Норвегія доєдналася до Коаліції ППО для України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Норвегія доєдналась до Коаліції ППО для України, повідомила пресслужба норвезького уряду.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що для Осло «цілком природньо» бути частиною такої Коаліції з протиповітряної оборони, адже норвезькі системи ППО NASAMS успішно захищають українське небо.
«Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів України. Необхідно захистити військові відомства, міста та критично важливу інфраструктуру», — сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Крім коаліції ППО, Норвегія вже бере участь у двох інших ініціативах для підвищення обороноздатності України. Мова йде про Морську коаліцію, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, і Коаліцію F-16, у межах якої Норвегія передає Україні свої винищувачі F-16 та навчає українських пілотів та інженерів.
- Коаліцію ППО для України очолює Франція, також там головує Німеччина. Її створили для посилення ППО України, адже це має важливе значення для захисту цивільного населення. Коаліція підвищує ефективність підтримки української ППО і полегшує закупівлі.