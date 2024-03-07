Реєстратор заблокував домен UKR.NET. Не працюють пошта та стрічка новин

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Реєстратор доменних імен Network Solutions вночі четверга, 7 березня, заблокував домен ukr.net: у користувачів зник доступ до новинної стрічки та пошти. Про це повідомила пресслужба компанії.

Вони зазначають, що реєстратор заблокував домен без попередження. Це сталося о 01:35. Компанії не вдалося розвʼязати проблему через службу підтримки реєстратора.

«Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та зʼясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора», — йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія звернулася по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

«Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі ukr.net та користуються поштою @ukr.net, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись», — додали в компанії.