Туск назвав неприйнятними вимоги про повну блокаду кордону для агропродукції з України

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вимоги польських протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.

«Я хочу поговорити про те, як ефективно змінити положення Зеленої угоди, щоб польські фермери не відчували себе ущемленими цими положеннями, і як регулювати торгівлю з Україною, щоб ефективно захистити польських виробників від нерівної конкуренції», — сказав Туск, коментуючи свою майбутню зустріч із фермерами, передає TVn24.pl.

Він зазначив, що дбає «не про символічні дії», а про те, щоб «Польща домоглася змін у європейській політиці там, де це необхідно для того, щоб польський фермер почувався захищеним».

За його словами, «якщо хтось хоче протестувати, він має право це робити, але при цьому не порушувати правил».

Водночас Туск закликав польського єврокомісара з сільського господарства Януша Войцеховского «нічого не зіпсувати» у завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією.

«Я перебуваю в постійному контакті з Брюсселем, я б дуже хотів, щоб ніхто не знищив цю роботу, тому що ми близькі до фінішу», — сказав Туск.

Він також поінформував, що у четвер прямує до Бухаресту, де відбувається зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС. Він повідомив, що говоритиме про необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів іззовні.

«Під змінами розуміємо потребу повернення до принципів, які існували у торговельних відносинах з Україною та іншими третіми країнами до війни. Ми дуже хочемо допомагати Україні, але мусимо одночасно захищати європейський і польський аграрний ринок та дбати про це незалежно від протестів фермерів», — заявив Туск.