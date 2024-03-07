Російська авіація атакувала місто Вовчанськ. Є жертви

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Російська авіація вдарила керованими авіабомбами по приватному сектору міста Вовчанськ, що на Харківщині.

Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель під завалами 40-річної жінки та поранення ще однієї.

«Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації. Фахівці на місці. Пожежу локалізовано», — написав він, додавши, що зруйновані 12 приватних будинків.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що на місто впало три бомби.