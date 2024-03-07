Соцмережа X може вимкнути лічильник вподобань та поширень під дописами

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У соцмережі X може зникнути лічильник вподобайок та поширень під дописами, бо «ця інформація візуально захаращує платформу».

Про це заявив власник компанії Ілон Маск, виступаючи на конференції Morgan Stanley, передає Reuters.

Також він повідомив, що Х протягом кількох місяців розраховує отримати у Каліфорнії та Нью-Йорку ліцензію на грошові перекази.

Раніше Маск казав про плани інтегрувати в Х можливість переказувати гроші між користувачами.