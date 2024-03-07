Росія посилила наступ по всьому фронту. Яка ситуація за напрямками

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Російська армія продовжує наступати в районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби на фронті сталося 92 бойові зіткнення. У напрямку Купʼянська відбили чотири російські атаки в районах Синьківки та Табаївки.

Біля Кремінної — 11 атак у районах Білогорівки, Тернів та Спірного. Під Бахмутом ЗСУ — 11 штурмів у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 20 штурмів ворога у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Марʼїнкою.

У Запорізькій області невдалими були 16 атак у районах Вербового та Роботиного. На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати Кринки, відбили один штурм росіян.

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу. Ракетники вразили один район зосередження загарбників, склад боєприпасів та чотири артилерійські засоби.

Минулої доби російська армія, за даними Генштабу, втратила 1 160 солдатів та офіцерів, 221 одиницю техніки, а також 42 артилерійські системи. За час повномасштабної війни втрати ворога такі: