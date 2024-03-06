В Атлантиці помітили сірого кита — вперше за 200 років

Новини

New England Aquarium

Минулого тижня команда, що займається аерофотозйомками, виявила біля узбережжя Нової Англії сірого кита. Це вид вимер в Атлантиці понад 200 років тому.

Про це йдеться у пресрелізі Акваріуму Нової Англії.

Кит постійно пірнав і виринав, імовірно, у пошуках їжі. Літак аерофотозйомки літав над територією протягом 45 хвилин, щоб зробити вдосталь фото і підтвердити, що це був саме сірий кит.

New England Aquarium

«Мій мозок намагався обробити те, що я побачила, тому що ця тварина була чимось, чого насправді не повинно було існувати в цих водах. Ми сміялися, оскільки це було дико і захоплююче — побачити тварину, яка зникла з Атлантики сотні років тому!» — сказала дослідниця Кейт Леммл.

Цей сірий кит, імовірно, той самий, якого науковці бачили біля узбережжя Флориди у грудні 2023 року.

Сірі кити зустрічаються в північній частині Тихого океану, їх легко відрізнити від інших видів за відсутністю спинного плавника, плямистою сіро-білою шкірою та спинним горбом, за яким слідують виражені хребти.

Пояснення того, чому кит заплив в Атлантику, можливо, приховується у зміні клімату. Північно-Західна протока, що зʼєднує Атлантичний і Тихий океани через Північний Льодовитий океан, в останні роки часто залишалася вільною від льоду влітку, зокрема через підвищення глобальної температури. Тобто сірі кити тепер можуть потенційно плавати протокою влітку, що було неможливим у минулому столітті.

«Ці спостереження сірих китів в Атлантиці служать нагадуванням про те, як швидко морські види реагують на зміну клімату», — додала наукова співробітниця Орла ОʼБраєн.