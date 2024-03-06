CNN: Від атаки хуситів на комерційне судно вперше загинули члени екіпажу

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Через атаку балістичної ракети єменських хуситів на комерційне судно в Аденській затоці вперше загинули члени екіпажу — щонайменше двоє.

Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Хусити атакували балкер True Confidence, що належить Ліберії та йшов під прапором Барбадосу. Після удару екіпаж покинув судно, на місці працюють військові кораблі коаліції.

За словами одного з джерел, щонайменше шестеро членів екіпажу поранені.

Посольство Великої Британії в Сані (столиця Ємену) підтвердило смерть двох «невинних моряків».

Єменські хусити заявили, що удар був «точним» і спричинив пожежу на кораблі після того, як судно нібито «відхилило попереджувальні повідомлення від Військово-морських сил Ємену».

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, підтримуваного Іраном. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. За останні тижні США завдали ударів по 230 обʼєктах єменських хуситів. А 19 лютого Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Атаки хуситів зачепили інтереси понад 55 країн і поставили під загрозу вільний потік торгівлі через Червоне море. Понад десять великих судноплавних операторів призупинили транзит Червоним морем.