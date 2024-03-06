У США виставили на продаж дім, побудований за допомогою 3D-друку. Він коштує $224 500

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В американському місті Детройт (штат Мічиган) виставили на продаж проєкт некомерційної організації Citizen Robotics — дім, побудований за допомогою 3D-друку.

Про це повідомляє Bussines Insider.

Цей будинок площею майже 92 квадратних метри можна придбати за $224,5 тисячі. Він розташований в районі Айлендвʼю, має дві спальні, розділені ванною кімнатою, вітальню, кухню і маленьку пральню в кінці коридору.

Браузер не підтримує відео Metro Detroit News / Citizen Robotics / Instagram

Крім того, будинок енергоефективний, тож витрати на опалення й електроенергію будуть невеликими. Утім, вартість цього будинку значно вища за середню ціну будинку на одну сімʼю в Детройті — $80 тисяч.

Дім «друкували» близько 15 місяців. Єдиними надрукованими елементами будинку є зовнішні та внутрішні стіни й горщики перед ґанком, каже співзасновниця Citizen Robotics Евелін Вудман. Стіни «друкували» на заводі, а потім встановлювали на місці.

Попри високу вартість, технологія 3D-друку в будівництві може з часом стати доступнішою та ефективнішою. Однак поки що вартість матеріалів та обмежені ресурси ускладнюють використання цієї технології в будівництві. Розробники сподіваються, що в майбутньому поява нових компаній та технологічний прогрес допоможуть знизити вартість і покращити якість 3D-друку в будівництві.