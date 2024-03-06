СБУ показала випробування першого дрона Sea Baby, на який донатили українці. Це оновлена версія — більш смертоносна

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Служба безпеки України показала тестування першого іменного морського дрона Sea Baby, на який задонатили українці в рамках великого збору. Це дрон «Авдіївка». Він відрізняється від попереднього покоління — вдосконалений, більш маневрений і має більшу бойову частину (заряд).

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«Sea Вaby 2024 року випуску — це дрон нового покоління, вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога», — зазначають в СБУ.

Як і кожна модель морських дронів, «Авдіївка» пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

Новий Sea Baby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння.

Саме за допомогою цих дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила загалом 11 російських військових кораблів.