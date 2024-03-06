Справи Майдану: ексзаступник командира кримського підрозділу «Беркута» отримав 15 років вʼязниці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Колишній заступник командира кримського підрозділу «Беркута» отримав 15 років увʼязнення. Його визнали винним у державній зраді й перевищенні влади.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Окрім 15 років позбавлення волі, йому також заборонили обіймати посади в державних і правоохоронних органах протягом 3 років. Ще засудженого позбавили звання підполковника міліції.
Прокурори довели, що засуджений перевищив службові повноваження. 10 і 11 грудня 2013 року він брав участь у придушенні акцій протесту й застосовував насильство до протестувальників. Через його дії постраждали 20 людей.
З березня 2014 року експравоохоронець перебуває в Криму. Судом доведено, що він вів підривну діяльність проти України й допомагав російським окупантам.
- 21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, після того як Віктор Янукович зупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Протести переросли в антиурядові й набули більших масштабів після розгону студентів міліцією 30 листопада. У лютому 2014 року розстріли мітингувальників призвели до повалення режиму Януковича.
- Події Євромайдану отримали назву Революція гідності, а загиблих стали називати Небесною сотнею. За даними прокуратури та МВС, під час революції загинули 107 людей. Ще 2,5 тисячі людей постраждали.