Справи Майдану: ексзаступник командира кримського підрозділу «Беркута» отримав 15 років вʼязниці

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Колишній заступник командира кримського підрозділу «Беркута» отримав 15 років увʼязнення. Його визнали винним у державній зраді й перевищенні влади.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Окрім 15 років позбавлення волі, йому також заборонили обіймати посади в державних і правоохоронних органах протягом 3 років. Ще засудженого позбавили звання підполковника міліції.

Прокурори довели, що засуджений перевищив службові повноваження. 10 і 11 грудня 2013 року він брав участь у придушенні акцій протесту й застосовував насильство до протестувальників. Через його дії постраждали 20 людей.

З березня 2014 року експравоохоронець перебуває в Криму. Судом доведено, що він вів підривну діяльність проти України й допомагав російським окупантам.