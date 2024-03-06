Понад 550 співробітників Європарламенту заявили про психологічний тиск на роботі, частина зіткнулась з домаганнями

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European Parliament / Flickr

Понад 550 співробітників Європейського парламенту стверджують, що зазнавали на роботі психологічного тиску. З червня до серпня 2023 року організація, що бореться проти сексуальних домагань, опитала 1 135 людей про їхній досвід харасменту на робочому місці.

Дані анонімного опитування, проведеного MeTooEP, наводить Politico.

Майже половина опитаних (49,6%) заявила, що зазнала психологічних цькувань на роботі, 15,5% заявили, що зазнали сексуальних домагань, а 8,1% зіткнулися з фізичними нападками.

Опитування також показало, що 42,4% респондентів були свідками певної форми харасменту на робочому місці.

Багато респондентів заявили, що не повідомляли про це офіційно, посилаючись на те, що «кривдник був сильнішим», «бракувало довіри», «був страх перед наслідками» та «була нечітка процедура повідомлення».

Ті, хто порушував це питання в парламенті, найчастіше повідомляли, що не було вжито жодних заходів, що їхні заяви не сприймалися серйозно або що їх покарав керівник. Жодна особа не обрала відповідь «хтось поговорив з кривдником, щоб змінити його поведінку».

Багато з них повідомили, що згодом їх перевели на іншу роботу, а декого заохочували взагалі покинути парламент.

MeTooEP закликає парламент взяти до уваги результати цього опитування й не допустити подібного у новому складі.