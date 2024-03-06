Meta оновила Instagram. Тепер там можна редагувати приватні повідомлення і закріплювати їх

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Компанія Meta випустила оновлення для застосунку Instagram, що містить функцію редагування приватних повідомлень після їх відправки. Це можна зробити упродовж 15 хвилин після надсилання.

Для редагування потрібно натиснути і утримувати повідомлення, щоб викликати спливаюче меню, і обрати опцію «Редагувати».

Оновлення також вводить можливість закріпити до трьох переписок у розділі «Повідомлення». Ця функція доступна як для приватних, так і для групових чатів і дозволяє легко знаходити важливі розмови. Опція закріплення бесід також міститься у меню, що спливає.

Крім того, Instagram полегшує ввімкнення та вимкнення звіту про прочитання приватних повідомлень відповідно до особистих налаштувань конфіденційності.

Оновлення вносить й інші косметичні зміни, включно з новими темами оформлення для розділу «Повідомлення», а також можливістю зберігати свої улюблені стікери для швидкого доступу в майбутньому.