Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС взамін на вирішення суперечки з Польщею

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Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь та країни Балтії.

Про це в інтервʼю Financial Times сказав заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.

«Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно. Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а росія», — сказав Качка.

За його словами, Україна підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем: обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозвіл окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту.

Україна нещодавно погодилася перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не сухопутним маршрутом через сусідні країни, щоб знизити напруженість.

«Ми добровільно припинили експорт кукурудзи до всіх пʼяти сусідніх країн-членів ЄС. Попри це ми експортували ще один новий рекорд — 15 млн т кукурудзи у 2023 році. Тому у нас є великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС», — сказав Качка.

Заступник міністра також звинуватив росію у розпалюванні протестів у Польщі. Він упевнений, що саме Москва стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг із українським зерном.

Тим часом Польща збирається звернутися до Єврокомісії із пропозицією запровадити повну заборону на імпорт будь-якої сільськогосподарської та харчової продукції з росії та Білорусі.

Заборона російського зерна

Литовських фермерів також непокоїть величезний імпорт російського зерна. «Це вражаючі цифри: понад 3 мільйони тонн російського зерна пройшло через Латвію та Литву разом у 2023 році. Загалом минулого року на ринок ЄС було імпортовано 12 мільйонів тонн російського зерна», — сказав голова Асоціації виробників зерна Литви Аушріс Мачіяускас.

Водночас латвійський парламент заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року.