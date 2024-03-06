В Ірані торік стратили щонайменше 834 людини — це на 43% більше, ніж 2022 року

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Reuters / «Бабель»

Торік в Ірані стратили щонайменше 834 людини — це на 43% більше, ніж у 2022 році. Офіційно вирок оголошували лише у 15% випадках (125 страт).

Про це йдеться у звіті Іранської правозахисної групи (IHR) і паризької організації «Разом проти смертної кари».

За даними правозахисників, 85% усіх страт, що відбулися протягом 2023 року, не були оголошені владою Ірану.

У 2023 році за злочини, повʼязані з наркотиками, в країні стратили 471 людину, порівняно з 256 попереднього року. Водночас лише 5% страт були оголошені.

Також серед страчених є щонайменше двоє неповнолітніх жителів Ірану та щонайменше 22 жінки. Статистика страчених жінок у країні стала найвищою з 2013 року.