Росія посилила наступ під Марʼїнкою. Яка ситуація за напрямками
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російська армія наступає в районах Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Роботиного, Гуляйполя та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу. Військові заявляють, що протягом доби сталося 86 бойових зіткнень.
У напрямку Купʼянська штурмів не було, біля Кремінної відбито шість атак у районах Верхньокамʼянського та Тернів.
Під Бахмутом українські воїни відбили два штурми в районах Іванівського та Білої гори. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського, Водяного, Невельського, Семенівки та Орлівки.
Також ЗСУ відбили 39 штурмів росіян у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки під Марʼїнкою.
У Запорізькій області невдалими були пʼять російських атак у районах Гуляйполя, Малинівки та Роботиного. На лівому березі Дніпра Херсонської області українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили три штурми противника.
Минулої доби російська армія, за даними Генштабу, втратила 1 250 солдатів та офіцерів, 119 одиниць техніки, а також 51 артилерійську систему. За час повномасштабної війни втрати ворога такі:
- вбиті та поранені — 420 270;
- танки — 6 678 (+21 за останню добу);
- бойові броньовані машини — 12 728 (+40);
- артилерійські системи — 10 308 (+50);
- РСЗВ — 1 008 (+1);
- засоби ППО — 701 (+1);
- літаки — 347;
- гелікоптери — 325;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 921 (+58);
- крилаті ракети — 1 918 (+1);
- кораблі / катери — 26 (+1);
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка й автоцистерни — 13 479 (+56);
- спеціальна техніка — 1 642 (+12).
- Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.