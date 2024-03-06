Росія посилила наступ під Марʼїнкою. Яка ситуація за напрямками

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Російська армія наступає в районах Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Роботиного, Гуляйполя та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу. Військові заявляють, що протягом доби сталося 86 бойових зіткнень.

У напрямку Купʼянська штурмів не було, біля Кремінної відбито шість атак у районах Верхньокамʼянського та Тернів.

Під Бахмутом українські воїни відбили два штурми в районах Іванівського та Білої гори. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського, Водяного, Невельського, Семенівки та Орлівки.

Також ЗСУ відбили 39 штурмів росіян у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки під Марʼїнкою.

У Запорізькій області невдалими були пʼять російських атак у районах Гуляйполя, Малинівки та Роботиного. На лівому березі Дніпра Херсонської області українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили три штурми противника.

Минулої доби російська армія, за даними Генштабу, втратила 1 250 солдатів та офіцерів, 119 одиниць техніки, а також 51 артилерійську систему. За час повномасштабної війни втрати ворога такі:

вбиті та поранені — 420 270;

танки — 6 678 (+21 за останню добу);

бойові броньовані машини — 12 728 (+40);

артилерійські системи — 10 308 (+50);

РСЗВ — 1 008 (+1);

засоби ППО — 701 (+1);

літаки — 347;

гелікоптери — 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 921 (+58);

крилаті ракети — 1 918 (+1);

кораблі / катери — 26 (+1);

підводні човни — 1;

автомобільна техніка й автоцистерни — 13 479 (+56);

спеціальна техніка — 1 642 (+12).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ