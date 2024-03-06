Росія вночі запустила по Україні 5 ракет і 42 ударні дрони

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Сили оборони в ніч на 6 березня збили 38 Shahed у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Загалом росіяни атакували Україну 42 ударними дронами і 5 зенітними керованими ракетами С-300. Ракети запускали з окупованої Донеччини, а дрони з чотирьох напрямків — Чауда, Балаклава (Крим), Курська область, Приморсько-Ахтарськ (рф).

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.