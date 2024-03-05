Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку

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Заступниця держсекретаря з політичних справ США Вікторія Нуланд повідомила Ентоні Блінкену, що найближчими тижнями вона збирається піти з посади.

Про це йдеться у пресрелізі

Вікторія Нуланд перебувала на посадах в американській політиці три з половиною десятиліття, за правління шістьох президентів і десяти державних секретарів. За каденції Джо Байдена посадовиця виконувала зобовʼязання «повернути дипломатію в центр нашої [американської] зовнішньої політики та відродити глобальну американську політику лідерства у вирішальний час для нашої нації та світу».

Держсекретар Ентоні Блінкен додав, що дипломати та студенти зовнішньої політики вивчатимуть роками лідерство Нуланд щодо України, адже її зусилля «були незамінними для протистояння повномасштабному вторгненню путіна в Україну».

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Спочатку Вікторія Нуланд перебувала на дипломатичній службі у штаті Держдепартаменту США, працювала в американському консульстві в Гуанчжоу (Китай), у бюро Держдепартаменту зі Східної Азії та Тихого океану, посольстві США в Улан-Баторі (Монголія), посольстві США в Москві (росія), була керівницею апарату заступника держсекретаря США Строуба Телботта, заступницею спецпредставника Держдепартаменту США у справах країн колишнього Радянського Союзу, працювала в Раді з міжнародних відносин, була заступницею постійного представника США при НАТО, працювала в апараті віцепрезидента США Діка Чейні, викладала на факультеті Національного військового коледжу, була помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії, обіймала чимало інших посад і має багато нагород за роботу.