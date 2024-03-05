Курс біткоїна побив історичний рекорд у $69,3 тисячі

Новини

Kanchanara / Unsplash

Курс біткоїна сьогодні побив історичний максимум, досягнувши позначки у $69,3 тисячі. Приріст за останню добу становить близько 5%, за останні 30 днів — 58%, а з початку 2023 року — понад 300%.

За даними Coindesk, на піку біткоїн коштував $69,2 тисячі. Аналогічну цифру відобразила платформа Coin Metrics. Decrypt із посиланням на торги Coinbase називає вищий показник — $69,3 тисячі.

Згодом курс дещо впав, на момент публікації біткоїн коштує $66,5 тисячі.

Попереднього рекорду біткоїн досяг у листопаді 2021 року. За даними Decrypt, тоді вартість криптовалюти становила $69,04 тисячі. За даними Cointelegraph показник був нижчий — $68,99 тисячі, такі ж цифри наводить Coin Metrics.

Що таке біткоїн

Біткоїн — це перша і найвідоміша у світі криптовалюта, або ж «цифрова валюта», яку вперше застосували у 2009 році.

Фактично біткоїн являє собою децентралізовану електронну платіжну систему з умовною одиницею грошей — біткоїном. BitCoin не має централізованого управління та емітентів. Транзакції з цифровим підписом між двома адресами передаються до всіх вузлів мережі peer-to-peer, а дані про переміщення біткоїнів зберігаються в дубльованій базі даних.

Досі невідомо, хто саме створив цю криптовалюту. Формальним творцем є Сатосі Накамато. Це, вочевидь, псевдонім людини або групи людей, яка написала перші протоколи майбутньої цифрової валюти. Реальна ж особистість творця біткоїна дотепер невідома широкому загалу.

Цифрові активи не мають державних регуляторів, вони не підкріплені золотом, іншою валютою або будь-яким цінним металом. Вартість визначається затребуваністю серед користувачів. Простіше кажучи, криптоактив коштуватиме стільки, скільки за нього готова запропонувати аудиторія — ось чому курс біткоїна постійно коливається, а різниця часом сягає десятків тисяч доларів.