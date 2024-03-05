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В ЄС представили першу оборонно-промислову стратегію з залученням України

Автор:
Олександра Амру
Дата:

NATO / Flickr

Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) встановлює чітке, довгострокове бачення досягнень оборонно-промислової готовності в Європейському Союзі.

Стратегія окреслює виклики, з якими зараз стикається Європейська оборонна технологічна та промислова база (EDTIB), можливості повністю використати її потенціал, а також визначає напрямок на наступне десятиліття.

Щоб підтримати держави-члени в досягненні цих цілей, Європейська оборонно-промислова стратегія представляє набір заходів, спрямованих на:

Стратегія встановлює індикатори, які вимірюватимуть прогрес країн ЄС на шляху до промислової готовності. Державам-членам пропонують:

Протягом 2025—2027 років на EDIP піде €1,5 мільярда з бюджету ЄС. Бюджет EDIP також посилить оборонно-промислову співпрацю ЄС з Україною та підтримає розвиток української оборони. Для цього EDIP може залучити надприбутки від заморожених російських суверенних активів.