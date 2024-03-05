В ЄС представили першу оборонно-промислову стратегію з залученням України

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NATO / Flickr

Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) встановлює чітке, довгострокове бачення досягнень оборонно-промислової готовності в Європейському Союзі.

Стратегія окреслює виклики, з якими зараз стикається Європейська оборонна технологічна та промислова база (EDTIB), можливості повністю використати її потенціал, а також визначає напрямок на наступне десятиліття.

Щоб підтримати держави-члени в досягненні цих цілей, Європейська оборонно-промислова стратегія представляє набір заходів, спрямованих на:

підтримку ефективнішого вираження вимог держав-членів щодо колективної оборони;

більш оперативне забезпечення доступності всіх оборонних продуктів EDTIB за будь-яких обставин і часових рамок;

забезпечення того, щоб національні бюджети та бюджети ЄС підтримували необхідними засобами адаптацію європейської оборонної промисловості до нового безпекового контексту;

впровадження культури оборонної готовності в політику, зокрема, закликаючи переглянути кредитну політику Європейського інвестиційного банку цьогоріч;

розвиток тісніших звʼязків з Україною через її участь в ініціативах Євросоюзу на підтримку оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України;

обʼєднання з НАТО та однодумцями, стратегічними й міжнародними партнерами, тіснішу співпрацю з Україною.

Стратегія встановлює індикатори, які вимірюватимуть прогрес країн ЄС на шляху до промислової готовності. Державам-членам пропонують:

закупити принаймні 40% оборонного обладнання спільними зусиллями до 2030 року;

подбати, щоб до 2030 року вартість оборонної торгівлі всередині ЄС становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;

досягти стабільного прогресу в напрямку закупівель — принаймні 50% бюджету ЄС на оборонні закупівлі до 2030 року та 60% — до 2035 року.

Протягом 2025—2027 років на EDIP піде €1,5 мільярда з бюджету ЄС. Бюджет EDIP також посилить оборонно-промислову співпрацю ЄС з Україною та підтримає розвиток української оборони. Для цього EDIP може залучити надприбутки від заморожених російських суверенних активів.